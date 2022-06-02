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سفير أميركا في وارسو: سنبني أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال 10 سنوات

Lebanon 24
02-06-2022 | 09:33
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