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رئيسة مجلس الاتّحاد الروسي: استعادة العلاقات بين روسيا والغرب "أمر مستحيل" حتى يتخلى عن "أيديولوجية التدمير"

Lebanon 24
02-06-2022 | 10:03
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