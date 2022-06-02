مدفيدف: رفض أوكرانيا للتفاهم قد يؤدي إلى خسارتها لأراض إضافية وخسارة استقلالها الوطني وهندسة الأمن في العالم تغيرت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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