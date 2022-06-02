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مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: نحتاج لأن تعمل جميع الأطراف في اليمن على تحقيق تسوية شاملة ودائمة

Lebanon 24
02-06-2022 | 15:22
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