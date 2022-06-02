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نيويورك تايمز عن مسؤول في الإدارة الأميركية: بايدن سيضيف الرياض إلى زيارته الأوروبية الشرق أوسطية

Lebanon 24
02-06-2022 | 16:27
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