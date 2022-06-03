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الدفاع البريطانية: من المرجح أن تسيطر روسيا على لوغانسك بالكامل خلال أسبوعين
Lebanon 24
03-06-2022
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02:44
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