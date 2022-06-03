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وقفة احتجاجية في باحة بلدية صيدا احتجاجا على ارتفاع فاتورة اشتراكات المولدات

Lebanon 24
03-06-2022 | 04:09
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