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الرئيس عون أمام وفد من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب: لبنان بحاجة إلى مساعدة الدول العربية لتجاوز الظروف الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية الصعبة التي يمر بها

Lebanon 24
03-06-2022 | 04:49
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