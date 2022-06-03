الرئيس عون أمام وفد من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب: لبنان بحاجة إلى مساعدة الدول العربية لتجاوز الظروف الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية الصعبة التي يمر بها

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