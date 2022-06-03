Advertisement

أخبار عاجلة

جرحى في اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان (أ ف ب)

Lebanon 24
03-06-2022 | 05:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تغلق منفذ إسلام قلعة الحدودي مع أفغانستان بعد اشتباكات مع طالبان (العربية)
lebanon 24
03/06/2022 14:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجمعة الثانية من رمضان.. اشتباكات وجرحى في المسجد الأقصى
lebanon 24
03/06/2022 14:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة مشاة للعدو الاسرائيلي تدخل الى هذه النقطة.. استنفار على الحدود مع الجيش! (صورة)
lebanon 24
03/06/2022 14:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يوثق اشتباكات بعلبك.. شاهدوا كل شيء عن قُرب!
lebanon 24
03/06/2022 14:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:41 | 2022-06-03
07:38 | 2022-06-03
07:36 | 2022-06-03
07:32 | 2022-06-03
07:20 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website