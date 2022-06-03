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المرصد السوري: روسيا تنصب منظومة دفاع جوي بمطار القامشلي عقب تهديد تركيا بشن عملية عسكرية

Lebanon 24
03-06-2022 | 07:20
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