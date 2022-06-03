الرئيس عون اطّلع من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على نتائج الإجتماعات التي عقدها في الولايات المتحدة الاميركية والتي تناولت الوضع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات المستجدة

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