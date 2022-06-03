وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من بعبدا: في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، لن نقبل في أن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين عندنا

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