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بايدن: على مجلس الشيوخ التحرك للتخفيف عن العائلات الأميركية بسبب ارتفاع الأسعار

Lebanon 24
03-06-2022 | 11:04
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