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الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتمسك بعقوباته على إمدادات الطاقة الروسية متجاهلا مصالح المجتمع الدولي

Lebanon 24
03-06-2022 | 12:49
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