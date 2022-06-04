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وزارة الدفاع البريطانية: روسيا فشلت في اقتحام كييف بسبب عدم قدرتها على تدمير أنظمة الدفاع الجوي

Lebanon 24
04-06-2022 | 03:17
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