Advertisement

أخبار عاجلة

النائبة سينتيا زرازير لـ"الجديد": ككتلة نواب تغييريين سنترشح يوم الثلاثاء المقبل لرئاسة لجان نيابية معيّنة

Lebanon 24
04-06-2022 | 04:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الجديد أمام الاختبار الاول.. وكتلة نيابية معارضة تبصر النور قبل الثلاثاء
lebanon 24
04/06/2022 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: على الشعب اللبناني وهو يختار نوابه ان يدرك انه يختار رئيس الجمهورية المقبل بل يختار الجمهورية المقبلة ومصير لبنان يتعلق على نوعية الاكثرية النيابية في المجلس الجديد
lebanon 24
04/06/2022 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة لـ"الجديد": التزمت بقرار تكتل النواب التغييريين الذي كان التصويت بالمرحلة الأولى بورقة بيضاء والمرحلة الثانية لغسان سكاف
lebanon 24
04/06/2022 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: الجلسة المقبلة هي يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب اللجان النيابيّة
lebanon 24
04/06/2022 15:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:18 | 2022-06-04
07:43 | 2022-06-04
07:33 | 2022-06-04
07:29 | 2022-06-04
07:29 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website