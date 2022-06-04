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بوريل لـ"الجزيرة": ما حصل من أزمة غذائية هو نتيجة التدمير والمنع والنهب وهو من تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا

Lebanon 24
04-06-2022 | 04:31
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