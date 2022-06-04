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وزارة الدفاع التركية: مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات نفذها سلاح الجوي التركي شمالي العراق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-06-2022 | 05:59
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