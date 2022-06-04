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شرطة لندن: انتهاء التهديد الأمني في ميدان "الترافلجار" وسيعاد فتحه في وقت مناسب (العربية)
Lebanon 24
04-06-2022
|
06:22
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