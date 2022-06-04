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وزير خارجية أوكرانيا ردا على ماكرون: الدعوات لتجنب إهانة روسيا لن تؤدي إلا إلى إهانة فرنسا وكل دولة أخرى تطالب بذلك (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-06-2022 | 09:25
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