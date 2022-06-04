وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة تصل إلى 90% من وحداتها خلال المعارك في سيفيرودونيتسك وتتراجع باتجاه مدينة ليسيتشانسك (سكاي نيوز عربية)

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