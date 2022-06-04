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وزير خارجية إيطاليا: حرب بوتين في أوكرانيا تسببت في أزمات لعدة شركات كبرى في العالم

Lebanon 24
04-06-2022 | 12:42
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