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الرئيس الروسي حول قرار واشنطن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا: أنظمتنا الدفاعية ستفتّت أي أسلحة ترسل إلى أوكرانيا كالمكسّرات

Lebanon 24
04-06-2022 | 12:42
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