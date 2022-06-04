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الراعي: متأكّد من أنّ اللبنانيين الموجودين في السماء لن يتركوا وطنهم "يروح من إيدين" ونريد للشعب أن يعود إلى الإيمان بالله وأن يخافه كي نخرج من الصعوبات

Lebanon 24
04-06-2022 | 13:22
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