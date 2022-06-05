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الراعي: القضاء يشكو من تعطيل قرارات وملفات كبرى تظلّ مجمّدة وفي مقدّمتها تعطيل التحقيق العدلي في ملف المرفأ

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:24
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الحواط: انفجار المرفأ جريمة ضد الإنسانية وتعطيل التحقيق تكرار لها
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05/06/2022 21:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في قداس الفصح: اللبنانيّون لا يريدون عن الدولة بديلاً ولا يريدون لها شريكاً وهم يتطلّعون إلى وقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين
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05/06/2022 21:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: السلطة لا تبالي بالشعب وما كنّا نتصور أن اللامبالاة واللامسؤولية تصل إلى هذا الحد وإنّها سياسة التعطيل وذهنية الهدم وواجب الشعب أن يستعد للنضال من اجل استعادة الحق ومنع سقوط لبنان
lebanon 24
05/06/2022 21:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: جلسة اليوم لن تكون سوى المقبلات على مائدة الإستحقاقات التي تنتظر المجلس ولكن قد يكون من المفيد للنواب والكتل أن يدركوا من خلالها حجم التحديات الملقاة على عاتقهم ولا سيما أن سلاح التعطيل لن يفضي إلا إلى جريمة كبرى بحقّ الوطن الذي يحتضر
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05/06/2022 21:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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