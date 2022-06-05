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الراعي: السلطة لا تبالي بالشعب وما كنّا نتصور أن اللامبالاة واللامسؤولية تصل إلى هذا الحد وإنّها سياسة التعطيل وذهنية الهدم وواجب الشعب أن يستعد للنضال من اجل استعادة الحق ومنع سقوط لبنان

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:26
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الراعي: السلطة لا تُبالي بالشعب
lebanon 24
05/06/2022 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: ندعو المواطنين الى الاقتراع الكثيف وواجب اللبنانيين ان يستفيدوا من الاستحقاق الدستوري ليقولوا للعالم اي لبنان يريدون
lebanon 24
05/06/2022 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: على الشعب اللبناني وهو يختار نوابه ان يدرك انه يختار رئيس الجمهورية المقبل بل يختار الجمهورية المقبلة ومصير لبنان يتعلق على نوعية الاكثرية النيابية في المجلس الجديد
lebanon 24
05/06/2022 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: اذا لم يتنبه الشعب الى خطورة المرحلة ويُقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن لبنان وهويته واعادة علاقاته العربية والدولية فان هذا الشعب نفسه يتحمل مسؤولية الانهيار الكبير
lebanon 24
05/06/2022 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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