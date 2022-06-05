الراعي: السلطة لا تبالي بالشعب وما كنّا نتصور أن اللامبالاة واللامسؤولية تصل إلى هذا الحد وإنّها سياسة التعطيل وذهنية الهدم وواجب الشعب أن يستعد للنضال من اجل استعادة الحق ومنع سقوط لبنان

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