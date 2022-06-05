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عون: المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً

Lebanon 24
05-06-2022 | 07:51
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