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الدفاع الروسية: الغارات على كييف استهدفت دبابات T-72 مقدمة من دول شرق أوروبا (العربية)

Lebanon 24
05-06-2022 | 08:04
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