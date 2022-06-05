وزارة الخارجية الأميركية سمحت لشركة الطاقة الإيطالية إيني، وريبسول الإسبانية، بشحن كميات من النفط من فنزويلا إلىأوروبا، رغم العقوبات المفروضة على كاراكاس.(رويترز)

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