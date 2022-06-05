Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الأميركية: مقتل 3 وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية تينيسي

Lebanon 24
05-06-2022 | 12:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأميركية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 على الأقل جراء إطلاق نار في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا
lebanon 24
05/06/2022 21:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية كاليفورنيا الأميركية
lebanon 24
05/06/2022 21:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل طفلين وإصابة 12 بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس الأميركية (العربية)
lebanon 24
05/06/2022 21:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأميركية تؤكد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا
lebanon 24
05/06/2022 21:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:43 | 2022-06-05
14:35 | 2022-06-05
14:31 | 2022-06-05
14:19 | 2022-06-05
14:12 | 2022-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website