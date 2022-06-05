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النائب سيمون أبي رميا: أطلب من حزب الله والجميع الهدوء وملف ترسيم الحدود بيد رئيس الجمهورية ولننتظر موقفه (الجديد)

Lebanon 24
05-06-2022 | 15:31
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