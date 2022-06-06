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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 9 حوادث، 3 قتلى و 13 جريحا
Lebanon 24
06-06-2022
|
00:25
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