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وسائل إعلام إسرائيلية: سفن تابعة لسلاح البحر تقوم منذ الصباح بتأمين منطقة حقل كاريش

Lebanon 24
06-06-2022 | 01:41
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