26
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
36
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تل أبيب تنفي اتهامات لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه (الحدث)
Lebanon 24
06-06-2022
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع: تحركات إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها تشكل استفزازاً للبنان
Lebanon 24
وزير الدفاع: تحركات إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها تشكل استفزازاً للبنان
06/06/2022 16:55:48
06/06/2022 16:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله يستغل بنى لبنان التحتية لنقل أسلحة من إيران (الحدث)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله يستغل بنى لبنان التحتية لنقل أسلحة من إيران (الحدث)
06/06/2022 16:55:48
06/06/2022 16:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل مصطفى بيرم للميادين: الموقف اللبناني الرسمي متقدّم ومهم ويساعد على أن تكون النبرة مناسبة بمستوى الحدث
Lebanon 24
وزير العمل مصطفى بيرم للميادين: الموقف اللبناني الرسمي متقدّم ومهم ويساعد على أن تكون النبرة مناسبة بمستوى الحدث
06/06/2022 16:55:48
06/06/2022 16:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف: نهيب باتخاذ موقف رسميّ وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال الطلب من السلطة التنفيذية فوراً تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23
Lebanon 24
خلف: نهيب باتخاذ موقف رسميّ وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال الطلب من السلطة التنفيذية فوراً تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23
06/06/2022 16:55:48
06/06/2022 16:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
Lebanon 24
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
05:39 | 2022-06-06
06/06/2022 05:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
14:47 | 2022-06-05
05/06/2022 02:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري بنحافة ملحوظة من النادي.. وفيديو عفوي من داخل سيارتها
Lebanon 24
ياسمين صبري بنحافة ملحوظة من النادي.. وفيديو عفوي من داخل سيارتها
10:40 | 2022-06-05
05/06/2022 10:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تريد "سجل عدلي": إقرأ الخبر
Lebanon 24
تريد "سجل عدلي": إقرأ الخبر
02:15 | 2022-06-06
06/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فواتير المولدات تكسر أرقاماً هائلة بالليرة والدولار.. هكذا جاءت
Lebanon 24
فواتير المولدات تكسر أرقاماً هائلة بالليرة والدولار.. هكذا جاءت
12:49 | 2022-06-05
05/06/2022 12:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
09:27 | 2022-06-06
ماسك يهدد بسحب عرض شراء تويتر ويتهم الموقع بحجب البيانات (العربية)
09:11 | 2022-06-06
الرئيس الأوكراني: أنظمة الأسلحة المضادة للسفن هي أقوى ضمان لإلغاء حظر ممرات التصدير (رويترز)
09:03 | 2022-06-06
الجيش يفكك كاميرات مراقبة نصبها المطلوبون في "حي الشراونة" لمراقبة الجيش
09:01 | 2022-06-06
الخارجية الروسية تقول إن أوكرانيا بمساعدة أميركا تنفذ هجمات إلكترونية على بنيتها التحتية (الحدث)
08:46 | 2022-06-06
نفّذ أصحاب الأفران في البقاع وقفة سلمية تحذيرية أمام إحدى المطاحن أطلقوا خلالها الصرخة الأخيرة، لحل أزمة الطحين.
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
06/06/2022 16:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
06/06/2022 16:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
06/06/2022 16:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact