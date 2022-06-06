النائب ملحم خلف: العدو الاسرائيلي استهل التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكّل اعتداءً على حقوق لبنان ومن ضمنها الخط 29

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