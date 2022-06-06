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خلف: نهيب باتخاذ موقف رسميّ وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال الطلب من السلطة التنفيذية فوراً تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23

Lebanon 24
06-06-2022 | 06:57
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