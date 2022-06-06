خلف: نهيب باتخاذ موقف رسميّ وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال الطلب من السلطة التنفيذية فوراً تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23

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