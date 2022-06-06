خلف: ولّى زمن إعلاء الصّوت فقط فالثقة التي اولانا إياها الشعب اللبناني أمانة من دون سقف سوى الحقيقة وما نحن بصدده اليوم إشكالية خطرة يتم التلاعب بها منذ سنوات طويلة عنينا بها ترسيم الحدود البحرية

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