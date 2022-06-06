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وزير العمل مصطفى بيرم للميادين: الموقف اللبناني الرسمي متقدّم ومهم ويساعد على أن تكون النبرة مناسبة بمستوى الحدث

Lebanon 24
06-06-2022 | 08:16
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