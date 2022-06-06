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رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: واشنطن اتخذت قرارا نهائيا باستبعاد كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا من قمة الأميركتين

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:10
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