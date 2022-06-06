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الدفاع الروسية: قواتنا تستكمل تحرير مدينة سفياتوغورسك في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:57
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