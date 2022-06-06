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بوتين يصدر مرسوما بدفع أكثر من 80000 دولار لعائلة كل فرد يقتل في أوكرانيا أو سوريا (العربية)
Lebanon 24
06-06-2022
|
11:25
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