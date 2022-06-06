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الخارجية الأميركية: لدينا مصالح مشتركة مع السعودية في مواجهة التهديدات التي تحدق بها وهناك آلاف الأمريكيين هناك

Lebanon 24
06-06-2022 | 15:57
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