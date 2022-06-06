Advertisement

أخبار عاجلة

مطلوب دم من فئة B+ في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الاتصال على الرقم 03516273

Lebanon 24
06-06-2022 | 16:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشفى سان جورج بحاجة الى وحدتي دم من فئة ( +A ) للتبرع الاتصال على الرقم 78804989
lebanon 24
07/06/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض في مستشفى مار يوسف–الدورة بحاجة لبلاكيت من فئة AB+ للتبرع الاتصال على 707974-71
lebanon 24
07/06/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب فئة دم +B لمريضة والتبرع في بنك الدم - الصليب الأحمر "سبينس" بيروت - يرجى الاتصال على الرقم ٧٦٥٢٤١١٢
lebanon 24
07/06/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسّة لدم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 81308946
lebanon 24
07/06/2022 06:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
22:26 | 2022-06-06
19:00 | 2022-06-06
18:30 | 2022-06-06
18:00 | 2022-06-06
17:37 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website