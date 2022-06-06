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أخبار عاجلة
المبعوث الأممي: هناك مسؤولية تقع على الطرفين للتعامل بشكل "جاد وعاجل" مع مقترح فتح الطرق
Lebanon 24
06-06-2022
|
17:01
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