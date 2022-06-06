Advertisement

أخبار عاجلة

حفتر: على الشعب أن يمتلك المبادرة ويرسم خارطة طريقه دون وصاية

Lebanon 24
06-06-2022 | 17:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إفرام لـ"الأنباء" الكويتية: المبادرة الكويتية خارطة طريق لإصلاح الوضع في لبنان
lebanon 24
07/06/2022 06:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حفتر: جزء من غرب ليبيا أصبح "مرتعا للمستعمر المحتل وللمرتزقة المأجورين"
lebanon 24
07/06/2022 06:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: ولّى زمن إعلاء الصّوت فقط فالثقة التي اولانا إياها الشعب اللبناني أمانة من دون سقف سوى الحقيقة وما نحن بصدده اليوم إشكالية خطرة يتم التلاعب بها منذ سنوات طويلة عنينا بها ترسيم الحدود البحرية
lebanon 24
07/06/2022 06:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الروسية: إغلاق الأجواء أمام طائرة لافروف في طريقها إلى صربيا "عمل معادٍ"
lebanon 24
07/06/2022 06:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
22:26 | 2022-06-06
19:00 | 2022-06-06
18:30 | 2022-06-06
18:00 | 2022-06-06
17:37 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website