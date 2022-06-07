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النائب كميل شمعون: يهمّنا أن تكون اللجان فعّالة وأرغب في المشاركة بلجنة الشباب والرياضة ويجب أن يصل الناس الأكفاء وإلا لن يستقيم البلد

Lebanon 24
07-06-2022 | 03:37
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