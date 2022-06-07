Advertisement

أخبار عاجلة

بري: آموس هوكشتين سيزور لبنان الأحد أو الإثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
07-06-2022 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلف: ولّى زمن إعلاء الصّوت فقط فالثقة التي اولانا إياها الشعب اللبناني أمانة من دون سقف سوى الحقيقة وما نحن بصدده اليوم إشكالية خطرة يتم التلاعب بها منذ سنوات طويلة عنينا بها ترسيم الحدود البحرية
lebanon 24
07/06/2022 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية: ردّ لبناني متوقّع "بالعودة الى مفاوضات الناقورة"
lebanon 24
07/06/2022 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
07/06/2022 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الرّوسي في لبنان لـ"لبنان24": مواقف القوى السياسية من ملف ترسيم الحدود البحرية يجب أن تكون متوازنة وتراعي مصلحة لبنان وسيادته
lebanon 24
07/06/2022 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:51 | 2022-06-07
07:36 | 2022-06-07
07:32 | 2022-06-07
07:26 | 2022-06-07
07:15 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website