النائب ميشال ضاهر يعترض في بداية الجلسة النيابيّة على حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة ويعتبر أن الأحزاب اتفقت مع بعضها البعض وتهدر حقوق الطائفة

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