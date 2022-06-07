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النائب ميشال ضاهر يعترض في بداية الجلسة النيابيّة على حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة ويعتبر أن الأحزاب اتفقت مع بعضها البعض وتهدر حقوق الطائفة

Lebanon 24
07-06-2022 | 04:28
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