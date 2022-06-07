بيرم: الاسرائيلي الآن خائف وآن الأوان لنا التنقيب عن الغاز أيضا في المناطق غير المتنازع عليها ولا نعول كثيرا على التجربة مع الوسيط الاميركي ولكن ورقة القوة معنا

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