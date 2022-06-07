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قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: قواتنا ستدمر حيفا وتل أبيب إذا ارتكب العدو أي خطأ

Lebanon 24
07-06-2022 | 05:42
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